Sacré mariage que celui annoncé à Bruxelles ce lundi 24 novembre. D'un côté, une alliance militaire internationale qui manipule quotidiennement des informations parmi les plus sensibles au monde, l'OTAN. De l'autre, un géant américain du cloud spécialisé dans l'IA, Google Cloud pour ne pas le citer. L'OTAN a profité de la troisième conférence sur le cloud qu'il organise en Belgique pour officialiser son partenariat avec Google Cloud, un contrat qui promet de transformer la gestion de ses données stratégiques.