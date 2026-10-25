Une fois en service, le Falcon 8X Archange rejoindra la chaîne de renseignement « air » de l'armée de l'Air et de l'Espace, aux côtés des drones MQ-9 Reaper de Cognac et des images satellitaires fournies depuis la base de Creil. Les données des capteurs aériens sont exploitées et fusionnées par le Centre de renseignement Air au profit de la Direction du renseignement militaire, le service de renseignement des armées. Pour mieux absorber ce flot continu de données, l'armée de l'Air et de l'Espace mise sur les algorithmes et l'intelligence artificielle pour repérer plus vite les anomalies et en extraire des informations exploitables, le tout relié par des réseaux sécurisés censés raccourcir les délais de décision. Reste à laisser le calendrier faire son œuvre. Le ministère des Armées table sur une mise en service entre 2028 et 2030 pour les Falcon 8X Archange. D'ici là, la grande oreille de l'armée de l'Air a encore quelques réglages à peaufiner.