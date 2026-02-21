Derrière la création du LARIAD, il y a une conviction partagée par ses deux dirigeants, qui rappellent que la robotique intelligente est devenue une question de souveraineté nationale. Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD, évoque « la montée en technologie du champ de bataille » pour justifier l'urgence de la démarche. Estelle Iacona, elle, confirme que l'IA et la robotique sont aujourd'hui des « piliers stratégiques pour notre souveraineté scientifique, technologique et opérationnelle. » La couleur est annoncée.