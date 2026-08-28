Ce nouveau drone est un peu l'illustration du changement de méthode voulu par Patrick Pailloux, le délégué général de la DGA. Depuis sa nomination en février, il défend l'idée d'une « DGA de combat », et milite pour une administration moins bureaucratique, capable de répondre vite aux demandes des militaires sur le terrain, plutôt que de suivre les longs cycles habituels de développement d'armement. Concrètement, deux méthodes permettent d'aller plus vite. Soit la DGA fait appel à une entreprise qui a déjà la technologie sous la main, comme Elistair pour ce drone. Soit elle imagine et met au point elle-même un premier prototype en interne, avant de le transmettre à un industriel de la défense qui se charge ensuite de le fabriquer en grande quantité.