Il y a la prouesse technique, mais il y a surtout un vrai choix stratégique qui se joue ici. Aujourd'hui, la grande majorité des systèmes de navigation, civils comme militaires, s'appuient sur le GPS américain, un signal contrôlé par les États-Unis, et donc potentiellement coupé ou dégradé selon leur bon vouloir en cas de tension géopolitique. En misant davantage sur Galileo, le système satellite européen, Thales et Eviden offrent aux armées françaises une solution qu'elles maîtrisent de bout en bout, plus difficile à neutraliser face à la multiplication des tentatives de brouillage et de leurrage sur le terrain.