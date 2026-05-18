Le GPS a été conçu dans les années 70 par le Département de la Défense américain. Il en est toujours propriétaire. Washington peut dégrader la précision du signal civil en cas de crise. C'est arrivé lors du conflit en ex-Yougoslavie dans les années 90, et c'est techniquement toujours possible. Galileo, lui, est civil par conception. Son signal ne peut pas être altéré par une décision extérieure à l'Europe. C'est d'ailleurs l'un des objectifs fondateurs du programme, formulé ainsi par l'Agence spatiale européenne : déterminer une position au sol en utilisant uniquement Galileo en toute autonomie.

Galiléo et le GPS ne jouent pas dans la même cour. En conditions normales, Galileo atteint 1,5 mètre. Le GPS standard tourne entre 3 et 5 mètres. Mais il y a une couche supplémentaire. Depuis le 24 janvier 2023, l'EUSPA a activé le HAS (High Accuracy Service). C'est le premier service de ce type fourni gratuitement et sans restriction par une constellation de navigation civile. Il permet une précision inférieure à 25 centimètres horizontalement, en temps réel, sans abonnement et sans infrastructure supplémentaire côté utilisateur. Pour la navigation piétonne en ville, pour les applications agricoles de précision ou pour les chantiers de construction, cet écart avec le GPS est considérable.