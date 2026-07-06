Mais patience, car cette union ne se fera pas du jour au lendemain. Le rachat de la part de la famille Gorgé doit d'abord être validé par les autorités de la concurrence, les gendarmes chargés de vérifier qu'un tel rapprochement ne nuit pas aux autres acteurs du marché, une étape attendue d'ici le troisième trimestre 2027 tout de même. Viendra ensuite l'offre publique d'achat, c'est-à-dire la proposition de rachat faite à tous les actionnaires restants d'Exail, avec une clôture visée début 2028 au plus tard. Bonne nouvelle pour les investisseurs de Thales au passage : l'opération ne devrait rien changer aux dividendes versés par le groupe, une part des bénéfices habituellement reversée à ses actionnaires. Rien d'immédiat, donc, mais l'union est déjà actée dans les têtes.