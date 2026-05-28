Il faut dire que le GM403, développé par Thales, n'est pas un radar classique. L'appareil est capable de cartographier le ciel en trois dimensions jusqu'à 450 kilomètres à la ronde. Il piste simultanément de nombreux objets volants, à toutes les altitudes. Il est taillé pour repérer ce qui cherche à passer inaperçu, comme les petits aéronefs, drones furtifs, ou tout ce qui présente une empreinte radar minimale et qui déjouait autrefois les anciens systèmes de détection.