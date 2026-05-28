L'armée de l'Air et de l'Espace a inauguré à Cherbourg le douzième radar GM403. Il s'agit du dernier exemplaire du programme de modernisation MBA NG de la défense aérienne française, lancé depuis plusieurs années.
Après l'inauguration d'un douzième exemplaire il y a quelques jours, la France dispose désormais d'un réseau complet de radars militaires de nouvelle génération. Développé par Thales, le GM403 est capable de détecter des cibles, dont des drones, à plus de 450 kilomètres, à toutes les altitudes. Intégré au dispositif du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), ce capteur 3D longue portée complète donc un maillage de 12 GM403 et 3 GM406, qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain.
À Cherbourg, l'armée de l'Air inaugure son radar de défense aérienne dernière génération, le dernier de la liste !
C'est le général de brigade aérienne Cyril Meunier, à la tête de la Brigade aérienne du contrôle de l'espace aérien (BACEA), qui officiait lors de l'inauguration du radar. À ses côtés, se tenait le colonel Raphaël Briant, commandant la base aérienne 105 d'Évreux, dont dépend administrativement le site radar de Cherbourg. Du beau monde, donc, pour un événement important pour l'armée de l'Air et de l'Espace.
Il faut dire que le GM403, développé par Thales, n'est pas un radar classique. L'appareil est capable de cartographier le ciel en trois dimensions jusqu'à 450 kilomètres à la ronde. Il piste simultanément de nombreux objets volants, à toutes les altitudes. Il est taillé pour repérer ce qui cherche à passer inaperçu, comme les petits aéronefs, drones furtifs, ou tout ce qui présente une empreinte radar minimale et qui déjouait autrefois les anciens systèmes de détection.
En devant opérationnel, le GM403 de Cherbourg rejoint la chaîne du CDAOA. Les données captées par le radar peuvent remonter en temps réel vers les opérateurs, qui disposent ainsi d'une image continue et actualisée de tout ce qui vole au-dessus du territoire, 24h/24, 7 jours sur 7.
Un maillage national complet pour mieux protéger l'espace aérien français
Avec ce douzième radar, le programme MBA NG, pour Marché Basse Altitude Nouvelle Génération, arrive à son terme. La France dispose désormais de 15 capteurs au total, 12 GM403 et 3 GM406, répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ne laisser aucune zone sans surveillance. Ensemble, ils forment le socle technologique de la sûreté aérienne permanente, une mission qui consiste, sans jamais s'interrompre, à protéger le ciel français.
Contrairement à ses prédécesseurs, le GM403 repose sur une architecture 100 % numérique. En d'autres termes, les risques de panne sont plus faibles, les réparations plus rapides, et on a au final un système plus facile à faire évoluer. Alors que les menaces aériennes changent de visage à toute vitesse, les drones en sont l'exemple le plus parlant, ce maillage radar du pays est plus que jamais nécessaire.
Avant les chasseurs, avant les missiles, c'est la détection qui constitue le premier rempart du ciel français. Un travail silencieux de modernisation, invisible du grand public, mais absolument fondamental. Cherbourg est l'un des points qui font la protection militaire de la France.