Le radar Giraffe 1X a déjà foulé le sol français. Ça va vous rappeler des souvenirs, mais deux exemplaires avaient été déployés à Paris et à Marseille pendant les Jeux olympiques 2024, par l'armée de l'Air et de l'Espace, pour surveiller le ciel de la capitale et protéger les sites olympiques. Ses capacités sont en plus flatteuses, puisqu'il scrute l'espace aérien dans toutes les directions à la fois, peut repérer un tout petit drone ou un avion de combat à plusieurs kilomètres. Il peut même suivre une roquette ou un obus depuis son point de tir jusqu'à son point d'impact, grâce à son mode C-RAM.