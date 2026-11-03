Il faut ensuite savoir exploiter cette masse d'images. C'est là qu'interviennent des algorithmes de reconnaissance automatique de cibles, forcément dopés à l'intelligence artificielle. Ils aident les marins à classer, cartographier et gérer les objets détectés, pour distinguer plus vite le caillou suspect d'une véritable menace, avec une meilleure certitude. L'ensemble repose sur un logiciel de gestion de mission et des technologies de véhicules téléopérés. Voilà qui aide à suivre des besoins en guerre des mines qui évoluent vite. La France, qui il y a quelques jours a déclenché un premier essai de choc par explosion sous-marine sur la coque de l'ex-frégate anti-sous-marine Latouche-Trévill au large de Toulon, travaille aussi activement à mieux se protéger.