Développé pour la Marine nationale sous la houlette de la Direction générale de l'armement (DGA), le robot sous-marin ROV-DeepSea est désormais qualifié pour explorer les grands fonds marins, a-t-on appris cette semaine. Long de trois mètres et pesant 3,6 tonnes hors de l'eau, il est conçu pour descendre jusqu'à 6 000 mètres de profondeur, là où la pression écraserait à peu près tout ce qui n'a pas été pensé pour elle. Et on ne retrouve pas un géant de l'armement derrière cet appareil, mais une entreprise de La Ciotat (dans les Bouches-du-Rhône), dont le métier consiste d'ordinaire à poser des câbles au fond de la mer.