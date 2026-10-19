Ici, elle promet de transférer un volume double de données « sans augmentation proportionnelle de l’énergie ou de l’infrastructure physique ». Car dans les faits, une fibre optique classique n’a qu’un seul cœur, le minuscule canal où circule la lumière qui transporte les données. Mais Petal en utilise deux par fibre, soit le « premier système de câble doté de la technologie de fibre multicœur déployée à des distances transocéaniques », affirme l’entreprise.