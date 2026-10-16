Orange est partout sur les câbles sous-marins en ce moment. L'opérateur français avait déjà annoncé au mois de septembre qu'il allait tirer un câble entre la Réunion et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on apprend qu'Orange va porter un autre projet de câble, celui-là dans l'océan Atlantique.

Pour ce projet, il sera accompagné de ses partenaires Equitix et MDM afin de mettre au monde un nouveau câble sous-marin du nom de Pisces. Celui-ci, long de 3 125 kilomètres, va relier l'Irlande à la France, l'Espagne et le Portugal.