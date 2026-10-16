Un nouveau câble sous-marin important va voir le jour dans l'Atlantique, le long de l'Europe de l'ouest. Et Orange sera à la baguette.
Une des infrastructures les plus critiques aujourd'hui sur la planète sont les câbles sous-marins, qui permettent d'assurer le trafic internet. En général, ces câbles appartiennent aux géants de la tech, comme les GAFAM, ou bien à des opérateurs, comme notre Orange national. Une entreprise qui va être à l'origine d'un nouveau projet de câble.
Orange et ses partenaires vont déployer le câble Pisces, long de près de 3 125 kilomètres
Orange est partout sur les câbles sous-marins en ce moment. L'opérateur français avait déjà annoncé au mois de septembre qu'il allait tirer un câble entre la Réunion et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on apprend qu'Orange va porter un autre projet de câble, celui-là dans l'océan Atlantique.
Pour ce projet, il sera accompagné de ses partenaires Equitix et MDM afin de mettre au monde un nouveau câble sous-marin du nom de Pisces. Celui-ci, long de 3 125 kilomètres, va relier l'Irlande à la France, l'Espagne et le Portugal.
Un déploiement programmé pour 2028
Plus exactement, ce câble, doté de 16 paires de fibres optiques, va partir de Galway (Irlande) pour passer par Saint-Hilaire-de Riez (France) puis Sopelana (Espagne) avant de finir à Carcavelos (Portugal). L'Union européenne va participer financièrement à ce projet, qui va notamment permettre à l'Irlande de bénéficier de liens plus directs avec le Vieux Continent, sans avoir à passer par le Royaume-Uni.
Le câble va aussi permettre d'améliorer les échanges, nombreux, entre l'Irlande, où atterrissent la majorité des câbles sous-marins traversant l'Atlantique avant de continuer vers l'Europe, et le Vieux Continent. L'Irlande est en effet un hub pour les géants du cloud - ce qui est illustré par le fait que Dublin soit la troisième région du monde avec le plus de data centers au monde, derrière la Virginie et Pékin. Le déploiement du câble Pisces aura lieu en 2028.