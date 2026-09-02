Jean-Louis Le Roux, EVP Orange International Networks, insiste sur le fait que « ce futur câble est clef pour le développement numérique de la Réunion », qui étend cet enjeu à toute la région d'ailleurs, en évoquant la croissance du trafic et un besoin de résilience. À l'échelle mondiale, Orange est aujourd'hui impliqué dans plus de 40 câbles sous-marins, et l'entreprise totalise aujourd'hui près de 450 000 kilomètres de fibres déployées ; le groupe s'appuie aussi sur Orange Wholesale, qui exploite un réseau de points d'atterrage sur l'ensemble de ses territoires, de quoi consolider sa position de leader mondial sur ce segment stratégique du numérique. La mise en service du câble est prévue en 2028.