Une petite île de moins de 500 habitants située au large du Finistère va être raccordée à la fibre optique. L'opération occasionne un chantier forcément peu banal.
Plusieurs bateaux sont nécessaires pour installer un câble sous-marin de fibre optique de près de deux mètres, déployé entre Roscoff, dans le département du Finistère, et l'Île-de-Batz. Cette dernière était jusqu'à maintenant dépourvue de la fibre. Le chantier, très important, nécessite à lui seul près de 3 millions d'euros d'investissements.
Trente professionnels orchestrent le câblage sous-marin de l'Île-de-Batz
Au sujet de ce raccordement, « c'est une opération délicate », confirme Patrick Malfait, directeur général de Mégalis, le syndicat qui regroupe les quatre départements bretons, et qui mène ladite opération. Pas moins de cinq embarcations sont en train d'orchestrer le déploiement de 1 800 mètres de câble sous-marin de deux centimètres, le tout sous la supervision d'une trentaine de professionnels, comme l'explique le journal Ouest-France.
Le tracé suit un parcours précis matérialisé par des bouées orange. « Il y a un environnement à respecter, et on a fait un tracé avec l'impact environnemental le plus réduit possible », détaille Simon Parenthoine, chef de projet chez Axione. Un scaphandrier doit donc plonger à chaque bouée pour positionner le câble entre 10 et 25 mètres de profondeur.
La phase assez spectaculaire n'est que le début de l'aventure. Pendant trois à quatre semaines, des équipes de plongeurs vont fixer des coquilles de protection sur toute la longueur. « Chaque coquille fait 13 kg. On va en poser 30 tonnes », précise le chef de projet, qui en dit long sur l'ampleur de cette sécurisation sous-marine.
855 foyers batziens bientôt équipés du très haut débit
En plus donc de ce câble sous-marin de près de 2 kilomètres, sur l'île même, les équipes devront installer « environ 20 km de câble » supplémentaires pour raccorder les 855 foyers batziens à la fibre, explique Patrick Malfait. Les travaux s'achèveront fin 2026, pour connecter définitivement la paisible communauté insulaire.
La manœuvre fait en tout cas partie de l'ambitieux plan de Mégalis qui veut couvrir de fibre « 100 % du territoire, y compris dans les îles ». Le coût de 2,8 millions d'euros du chantier de l'Île-de-Batz montre la complexité d'équiper certains territoires isolés, mais les Bretons sont solidaires et ne veulent pas laisser les leurs à la traîne.
L'Île-de-Bréhat, située dans les Côtes-d'Armor, bénéficiera à son tour d'une opération similaire le 1er octobre, à condition que la météo soit bonne. « si les conditions météo le permettent ». Comme l'indiquent nos confrères, les îles ne pouvant pas être reliées à l'aide d'un câble sous-marin devront être connectés par voie hertzienne. Tout un chantier.