La manœuvre fait en tout cas partie de l'ambitieux plan de Mégalis qui veut couvrir de fibre « 100 % du territoire, y compris dans les îles ». Le coût de 2,8 millions d'euros du chantier de l'Île-de-Batz montre la complexité d'équiper certains territoires isolés, mais les Bretons sont solidaires et ne veulent pas laisser les leurs à la traîne.