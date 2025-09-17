Les habitants d'une commune de la Somme doivent rebrancher eux-mêmes leur connexion à la fibre optique. Car malheureusement pour eux, leurs infrastructures sont sous-dimensionnées.
Ces dernières années, la France a vu la structure de son réseau internet être rapidement bouleversée, avec l'ADSL rapidement remplacé par un réseau fibre optique de plus en plus important. Ce dernier est aujourd'hui l'infrastructure dominante, avec près de 25 millions d'abonnements servis par ce réseau, beaucoup plus performant que celui de l'ADSL. Malheureusement, ce déploiement a aussi des hics, comme dans une commune samarienne.
Des armoires trop étroites pour le nombre d'abonnements vendus
Il y a du rififi du côté de la commune de de Crécy-en-Ponthieu, comme nous l'apprend le média Actu.fr. Les habitants voient en effet leur connexion internet par fibre optique être régulièrement débranchée... par des techniciens. Car ces derniers doivent faire avec des armoires sous-dimensionnées pour le nombre d'abonnements vendus sur le territoire par un opérateur.
Résultat, quand un technicien est appelé pour une panne, il préfère « débrancher quelqu'un pour mettre son client à la place si l'opérateur n'a pas anticipé ». Les habitants ont réagi à leur tour à cette pratique, comme en témoigne l'un d'eux à Actu.fr. Il explique ainsi s'être renseigné sur internet et y avoir acquis un laser afin d'identifier le réseau de fibre desservant son foyer. Lorsqu'il est débranché, il est alors capable de se rendre en direction de l'armoire, et se de rebrancher, en débranchant au passage un voisin.
Un jeu de chaises musicales qui rend fou les habitants
Autant dire que ce petit jeu fait mal à la stabilité de la connexion internet dans la commune. « J'ai été débranché deux fois quinze jours entre mai et juin, on n'avait plus accès à la plateforme en ligne de l'école avec les devoirs. Il fallait donc qu'on vienne au magasin pour consulter internet » explique la gérante d'une fromagerie locale.
Une situation qui a de quoi échauffer les esprits, surtout quand les habitants se plaignent à leur opérateur, ce qu'elle avoue sans ambages. « On paye et on n'a même pas d'excuses, donc la deuxième fois, j’ai pété un plomb au téléphone » décrit-elle. La mairie de son côté essaye de faire pression sur l'opérateur le plus touché pour qu'il soit plus réactif quant à ce problème.