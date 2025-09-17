Il y a du rififi du côté de la commune de de Crécy-en-Ponthieu, comme nous l'apprend le média Actu.fr. Les habitants voient en effet leur connexion internet par fibre optique être régulièrement débranchée... par des techniciens. Car ces derniers doivent faire avec des armoires sous-dimensionnées pour le nombre d'abonnements vendus sur le territoire par un opérateur.

Résultat, quand un technicien est appelé pour une panne, il préfère « débrancher quelqu'un pour mettre son client à la place si l'opérateur n'a pas anticipé ». Les habitants ont réagi à leur tour à cette pratique, comme en témoigne l'un d'eux à Actu.fr. Il explique ainsi s'être renseigné sur internet et y avoir acquis un laser afin d'identifier le réseau de fibre desservant son foyer. Lorsqu'il est débranché, il est alors capable de se rendre en direction de l'armoire, et se de rebrancher, en débranchant au passage un voisin.