Bombing_Basta

La sentence est d’ailleurs assez rude. Il faudra « minimum deux mois, sinon plus » pour remettre le réseau en service. Une éternité à l’ère du tout-connecté, surtout pour les habitants brutalement privés de leurs outils de communication numériques, à savoir internet et téléphonie fixes.

Est-ce une façon de faire enrager les utilisateurs pour bien faire comprendre que c’est pas bien de voler, ce qui n’aura aucun impact sur le vol de câbles au final ?

Non parce-que dans ma ville quand un coup de pelleteuse a sectionné un fourreau de fibres alimentant 8000 foyer, ça a pris moins de 7 jours pour être réparé…

Alors là « des mois » je trouve ça… Voulu.