Les vols de câbles téléphoniques ne ralentissent pas. Cette fois, c'est en Bretagne que des habitants sont impactés et resteront privés de leur connexion pendant plusieurs mois.
Le phénomène des vols de câbles agacent tout le monde. À Loyat, dans le Morbihan, des malfaiteurs ont dérobé il y a quelques jours des câbles du réseau téléphonique. Les habitants du hameau de Trégadoret ont découvert avec amertume et dépit qu'ils vont devoir se passer de leur connexion internet durant de longues semaines.
Des voleurs de câbles qui coupent les télécommunications parfois pendant des semaines
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, des malfaiteurs ont frappé à Trégadoret, l'un des hameaux de la commune de Loyat, comme l'indique Ouest-France. Leur butin ? Des câbles du réseau téléphonique, probablement revendus pour leur cuivre. Cela peut rapporter gros criminels, et dans le même temps coûter cher aux territoires ruraux, déjà fragilisés par la fracture numérique.
Orange, propriétaire de l'infrastructure endommagée, a immédiatement porté plainte auprès de la gendarmerie. L'opérateur historique ne connaît que trop bien ce fléau qui touche régulièrement ses installations. Malheureusement, porter plainte ne répare pas instantanément les dégâts, et les usagers en font les frais.
La sentence est d'ailleurs assez rude. Il faudra « minimum deux mois, sinon plus » pour remettre le réseau en service. Une éternité à l'ère du tout-connecté, surtout pour les habitants brutalement privés de leurs outils de communication numériques, à savoir internet et téléphonie fixes.
Un fléau qui gangrène les réseaux télécoms français
Le cas de Loyat montre toute la fragilité de nos infrastructures de communication face aux individus malveillants. Et aucun opérateur n'est épargné. Quelques heures plus tôt, le 29 août, Free faisait était sur les réseaux sociaux de ses propres difficultés à Mimizan, dans les Landes. L'opérateur avait évoqué une « coupure de câble de fibres optiques. »
Pour les usagers landais, l'intervention des techniciens avait permis un rétablissement dès 17h le même jour, le problème étant moins sérieux. Orange ayant annoncé plusieurs mois de travaux pour réparer les dégâts causés par le vol de câbles dans le Morbihan, on comprend que les clients touchés n'ont pas tous la même chance.
Ces incidents, qu'ils soient accidentels ou criminels, frustrent terriblement les opérateurs, qui ont le sentiment d'être totalement impuissants face au phénomène, un peu comme la SNCF, lorsque ses lignes sont victimes d'actes de malveillance. Ce sont trop souvent les territoires ruraux, pour beaucoup éloignés d'une connectivité digne de ce nom, qui trinquent.