En France, le vol de câbles en cuivre est devenue une forme de criminalité à part entière. Le pire, c'est qu'elle prend de l'ampleur et pourrit le quotidien de milliers de citoyens. Dans le Pas-de-Calais, les communes d'Allouagne et Chocques en font l'amère expérience depuis un mois, après un nouvel vol qui a coupé toutes les communications téléphoniques fixes et les connexions internet ADSL de dizaines de foyers et entreprises.