Face aux vols de cuivre qui privent les Français d'Internet, Orange fatigue et dit faire face à "une artillerie lourde"

Cette fois, c'en est trop pour Orange ! L'entreprise, propriétaire du réseau cuivre ADSL en France, d'ailleurs voué à disparaître d'ici 2030, a subi pas moins de 1 600 vols de câbles à travers la France l'an dernier. On parle ici de 1 200 kilomètres sectionnés, de pertes financières majeures et de milliers de clients privés de téléphone et d'ADSL. Parmi les régions les plus touchées par le phénomène, on retrouve l'Occitanie, où Orange estime son préjudice à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plus de 200 gendarmes y sont mobilisés pour tenter de l'endiguer.