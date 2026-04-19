Au 1er janvier 2027, Alcatel Submarine Networks (ASN), et la société filiale d'Orange, Orange Marine, seront intégrées au système européen d'échange de quotas d'émission de CO2 - le « European Emission Trading

System ». Dans les faits, cette intégration reviendra à une taxe corrélée à leurs émissions de CO2 durant leurs trajets.

Pour ces deux sociétés françaises, qui travaillent dans la réparation et la pose de câbles sous-marins, il s'agirait d'une taxe qui « met en danger [leur] compétitivité », selon une note conjointe adressée aux pouvoirs publics, et à laquelle Le Monde a accédée.

Il faut dire Bruxelles imposera une taxe correspondant à l'intégralité des émissions en CO2 quand le trajet se fera entre deux ports de l'Union européenne, et à la moitié de ces émissions quand un port situé hors-UE fait partie du trajet.