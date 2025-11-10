On en parle trop peu souvent, mais Orange Marine est une petite fierté nationale. L'entreprise, l'une des références mondiales des câbles, ces navires qui aident à la réparation et à l'installation de câbles sous-marins, contribue chaque jour à la circulation de milliards et de milliards de données partout dans le monde. Voilà qu'Orange Marie a annoncé, il y a quelques jours, la construction de deux nouveaux navires ultramodernes. Confiée au chantier sri lankais Colombo Dockyard, qui avait déjà livré le Sophie Germain en 2023, cette commande va donner un nouveau statut à la société.