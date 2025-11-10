Deux nouveaux navires câbles vont rejoindre la flotte d'Orange Marine en 2028 puis 2029. La filiale de l'opérateur historique deviendra la plus impressionnante du globe.
On en parle trop peu souvent, mais Orange Marine est une petite fierté nationale. L'entreprise, l'une des références mondiales des câbles, ces navires qui aident à la réparation et à l'installation de câbles sous-marins, contribue chaque jour à la circulation de milliards et de milliards de données partout dans le monde. Voilà qu'Orange Marie a annoncé, il y a quelques jours, la construction de deux nouveaux navires ultramodernes. Confiée au chantier sri lankais Colombo Dockyard, qui avait déjà livré le Sophie Germain en 2023, cette commande va donner un nouveau statut à la société.
Orange renouvelle les plus vieillissant de ses navires câbliers
Orange Marine prend la direction du Sri Lanka, où aura lieu la construction de deux navires jumeaux du Sophie Germain ces prochaines années. Colombo Dockyard, qui a fait ses preuves avec le navire de 100 mètres inauguré en notre présence il y a deux ans à La Seyne-sur-Mer, retrouve la confiance d'Orange Marine. Un choix qui mise sur la continuité technique et l'expertise éprouvée.
Ces nouveaux venus remplaceront le Léon Thévenin et l'Antonio Meucci, deux bateaux qui ont traversé quatre décennies de service. Le premier, né en 1983 et basé en Afrique du Sud, ainsi que le second, lancé en 1987 depuis l'Italie, ont assuré la maintenance sur plusieurs océans de la planète.
Leurs successeurs prendront la mer en 2028 et 2029. S'ils seront principalement taillés pour la maintenance, ils pourront aussi poser jusqu'à 1 000 kilomètres de liaisons. Un atout pour Orange Wholesale qui gère un réseau vertigineux de plus de 450 000 kilomètres de câbles sous-marins qui relient les continents.
L'opérateur veut la flotte de maintenance la plus moderne du monde
Le dernier-né de la flotte d'Orange n'est autre que l'ultramoderne Sophie Germain, qui a lui-même succédé au Raymond Croze, qui fut lancé 1983. Le Sophie Germain cache dans ses entrailles un trésor technologique, nommé le ROV Alpha. Ce robot sous-marin de 12 tonnes, entièrement conçu à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône, est capable de plonger à 3 000 mètres de profondeur. Avec ses 450 kW de puissance, il creuse des tranchées de 3 mètres pour enfouir les précieux câbles.
Doté de caméras, sonars et détecteurs de métaux, l'Alpha localise les câbles défectueux, les découpe avec sa guillotine, puis en pose de nouveaux avec une précision chirurgicale. La machine à 6 millions d'euros, développée par SIMEC Technologies, équipera probablement les deux futurs navires. Un savoir-faire provençal au service de la connectivité mondiale.
Cette modernisation pourrait faire d'Orange Marine, déjà installée dans le top 3-4 mondial des câbliers, la flotte de maintenance la plus moderne du globe. Avec 15% du marché planétaire à ce jour, la filiale française peut se targuer de compter parmi ses clients des géants comme Meta et Google. Avec ces ajouts, quatre navires interviendront en Atlantique, Manche, mer du Nord, océan Indien, mer Méditerranée et mer Rouge pour assurer la continuité des réseaux sous-marins.