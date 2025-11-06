Amazon Web Services (AWS) se lance dans un projet d'infrastructure d'une ampleur exceptionnelle : un nouveau câble sous-marin transatlantique, baptisé Fastnet, qui reliera le Maryland, aux États-Unis, au comté de Cork, en Irlande.
AWS, filiale d'Amazon et numéro un mondial du cloud computing, alimente aujourd'hui les serveurs d'une immense partie d'Internet, comme en a témoigné sa panne récente, qui a affecté de très nombreuses plateforme. Pour assurer cette continuité, le groupe exploite déjà un réseau de plus de 9 millions de kilomètres de fibres terrestres et sous-marines, soit de quoi faire onze fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Et désormais, ce dispositif va s'agrandir.
Le leader du cloud muscle son réseau mondial
Avec Fastnet, la société veut franchir un nouveau cap. Le câble offrira une capacité de plus de 320 térabits par seconde, soit l'équivalent de 12,5 millions de flux vidéo HD simultanés, explique-t-elle dans un communiqué. Il entrera en fonction en 2028.
Par ailleurs, Fastnet sera enterré à 1,5 mètre sous le plancher océanique, et doté d'un blindage renforcé à proximité des côtes pour éviter toute coupure accidentelle ou sabotage. Une précaution loin d'être anodine, à l'heure où les tensions géopolitiques et les menaces sur les infrastructures numériques se multiplient. « « La connectivité mondiale ne se résume pas à la vitesse : il s'agit avant tout de disposer de chemins de données sûrs et fiables entre les continents », rappelle AWS.
Un projet stratégique pour l'Europe et l'essor de l'IA
Fastnet doit accroître la résilience du réseau mondial d'AWS, en créant une nouvelle route indépendante des couloirs de câbles existants. Grâce à un système de commutation optique, le géant pourra ajouter de nouveaux points d'atterrissage ou rediriger le trafic en fonction des besoins. Objectif : absorber l'explosion du trafic liée à l’intelligence artificielle (IA) et au cloud computing, tout en garantissant une continuité de service aux entreprises.
Le projet est aussi hautement symbolique pour l'Europe, fait valoir Amazon. Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, salue « un investissement majeur dans l'avenir numérique de l'Irlande », estimant que ce lien direct avec les États-Unis fera du pays « une véritable porte d'entrée vers l'Europe pour les télécommunications sous-marines ».
AWS accompagnera par ailleurs cette implantation d'un fonds de développement local, destiné à financer des programmes d'éducation, de durabilité et d'innovation dans les régions concernées, selon ses propres dires.
Pour rappel, l'infrastructure mondiale d'AWS s'étend déjà sur 38 régions géographiques et 120 zones de disponibilité, avec dix nouvelles zones et trois régions supplémentaires en préparation.