Par ailleurs, Fastnet sera enterré à 1,5 mètre sous le plancher océanique, et doté d'un blindage renforcé à proximité des côtes pour éviter toute coupure accidentelle ou sabotage. Une précaution loin d'être anodine, à l'heure où les tensions géopolitiques et les menaces sur les infrastructures numériques se multiplient. « « La connectivité mondiale ne se résume pas à la vitesse : il s'agit avant tout de disposer de chemins de données sûrs et fiables entre les continents », rappelle AWS.