L'opérateur Orange vient de franchir un cap historique, après avoir dépassé les 10 millions d'abonnés sur la fibre optique. Il est le premier à atteindre cette barre sur le Vieux continent.
C'est une étape plus que symbolique que vient de franchir Orange, mais elle en dit long d'une part sur le leadership de la fibre optique sur le fixe, et aussi sur la force de l'opérateur historique. Ce dernier nous apprend, ce mercredi, avoir dépassé les 10 millions d'abonnés sur la fibre, devenant au passage le premier opérateur européen à atteindre ce seuil dans son pays d'origine.
Orange entre dans l'histoire des télécoms européens avec son record sur la fibre
Cette remarquable performance place Orange dans une position unique en Europe. Aucun autre opérateur n'avait encore franchi la barre des 10 millions de clients fibre sur son marché national. On peut évidemment y voir l'un des signes, et l'une des conséquences, de l'avance technologique de la France dans le déploiement du très haut débit fixe.
En tout cas, Jérôme Hénique, le CEO d'Orange France, n'est pas peur fier de ce résultat. Le dirigeant salue « un très beau témoignage de la confiance accordée par nos clients au quotidien ». Une reconnaissance qui s'appuie sur plusieurs années de leadership en satisfaction client.
Évidemment, on peut expliquer cette domination par l'antériorité d'Orange dans le déploiement de la fibre optique. Avec plus de 41 millions de foyers raccordables, l'opérateur historique a su capitaliser sur son infrastructure existante. Et il a su, ces dernières années, conserver une longueur d'avance.
Des services haut de gamme, pour satisfaire sa base de clients
Orange, qui on le sait n'est pas l'opérateur le moins cher du marché, mise toujours sur un accompagnement et un service client qui l'aident à rester le numéro un. L'opérateur continuera de miser sur ses techniciens spécialisés et des conseillers dédiés comme piliers essentiels.
Côté technologie, Orange mise aussi sur le Wi-Fi Intelligent intégré aux box récentes, comme la nouvelle Livebox 7, qui rappelons-le désactive automatiquement la bande 5 GHz (la plus rapide) lorsqu'elle n'est pas nécessaire, pour réduire la consommation électrique de l'appareil jusqu'à 30%. Le XGS-PON permet même d'atteindre des débits de 8 Gbit/s avec la dernière box de l'opérateur, sortie au mois d'avril, pour satisfaire les clients plus exigeants.
Enfin, Orange s'appuie sur l'application mobile Orange et moi et sa fonction « Mon Réseau Local », qui joue les détectives numériques en diagnostiquant les connexions entre appareils et Livebox. Un petit outil malin qui transforme chaque client en technicien de sa propre installation, histoire d'éviter les appels répétés au support.