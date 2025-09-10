salvia34

J’ai toujours été anti-Orange, de par leurs tarifs et politiques de frais cachés divers et variés… mais aujourd’hui je paye 55€ / mois TTC avec Free, sans options. Et Free est tellement gentil, que lorsque à la fin du mois tu as un jour de retard de paiement, ils te proposent un lien provisoire sympathique : « Besoin de 24 heures supplémentaires, cliquez ici » … et à la fin du mois tu remarque que le fait d’avoir cliqué sur ce lien t’es facturé 7€ lol … bref le Free t’as tout compris c’était la bonne époque.