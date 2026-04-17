En novembre 2024, deux câbles essentiels en mer Baltique ont été rompus, coupant la connectivité entre la Finlande, l'Allemagne, la Suède et la Lituanie. Les enquêtes ont ciblé le cargo Yi Peng 3, propriété de ressortissants chinois. Sa vitesse avait été réduite à l'approche des deux câbles, son transpondeur désactivé au passage au-dessus du C-Lion1. Des traces de traînée sur le fond marin et une ancre tordue à bord ont conduit le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, à évoquer un sabotage délibéré.

En octobre 2023, un incident similaire avait déjà touché des câbles et des gazoducs dans la même zone. Autour de Taïwan, plusieurs câbles reliant l'île au reste du monde ont subi des dommages attribués à des navires chinois depuis 2023. L'île dépend de 24 câbles majeurs pour sa connectivité internationale, avec seulement trois points d'atterrissage sur son territoire.

Pour Wendy Chang, analyste à l'Institut Mercator d'études chinoises, le test du coupe-câbles est une démonstration de force. Avec ce double positionnement, Pékin nie toute implication dans des opérations obscures impliquant des ancres trafiquées, et présente en même temps publiquement un équipement pour sectionner des câbles blindés à grande profondeur. La Chine affiche sa volonté de participer à la construction de l'infrastructure mondiale, et fait savoir en même temps au monde qu'elle peut perturber cette même infrastructure. D'un simple « coup de ciseau ».