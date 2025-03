Pour Paul Heiden, directeur général d'Optics11, il est important de disposer d'un tel système d'alerte précoce : « Les gens ont vraiment besoin d'un avertissement précoce pour déterminer ce qu'ils doivent faire ». Son entreprise propose de déployer des câbles spécifiquement conçus pour la surveillance, placés à distance des infrastructures critiques.

Ces « câbles d'écoute » peuvent être installés à 100 km d'un port vital ou à proximité d'un gazoduc clé ou d'un câble de télécommunications. Ils fournissent aux opérateurs une vision du trafic maritime dans la zone et un préavis lorsqu'un navire s'approche d'un actif stratégique. Optics11 prévoit de tester bientôt un câble de surveillance installé quelque part sur le fond de la mer Baltique.

Et l'intérêt pour ces technologies augmente. Douglas Clague de Viavi Solutions, une société spécialisée dans les tests et mesures de réseaux, constate une hausse des demandes. Christian Priess, responsable chez Hexatronic, un fabricant suédois de câbles, prédit que la détection acoustique deviendra plus courante à l'avenir.

Les câbles existants peuvent également être équipés de cette technologie si une fibre « noire » inutilisée est disponible, ou si une fibre active dispose de canaux libres.

Thorsten Benner, du Global Public Policy Institute, salue la réponse militaire aux incidents de la mer Baltique : « C'est une bonne chose que l'OTAN et l'Union européenne se soient réveillées ». Mais il précise que l'efficacité des systèmes de détection sera conditionnée à la rapidité d'intervention des garde-côtes ou des patrouilles militaires.