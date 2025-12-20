Le réseau supporte simultanément 128 réseaux hétérogènes (des architectures incompatibles entre elles) et peut exécuter 4 096 tests parallèles. Pour les chercheurs, c'est Noël : chacun peut bricoler son prototype sans perturber le voisin. Et cerise sur le gâteau, les coûts de transmission s'avèrent 60% moins chers que les solutions précédentes.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. CENI a transféré 72 téraoctets entre un radiotélescope du Guizhou et une université du Hubei (mille kilomètres de distance) en seulement 1,6 heure. Ce volume représente environ 699 jours de transfert sur le réseau classique. Le débit soutenu frôle les 100 gigabits par seconde, avec une latence inférieure à 20 microsecondes même à pleine charge. Pour contextualiser : votre connexion domestique oscille généralement entre 100 mégabits et 1 gigabit par seconde. On joue dans une autre cour.

Les géants Huawei et Baidu figurent parmi les premiers utilisateurs. Baidu exploite CENI pour optimiser ses modèles d'intelligence artificielle de très grande taille. L'entraînement de modèles de 100 milliards de paramètres voit chaque cycle d'itération s'accélérer à environ 16 secondes. Le radiotélescope FAST, installé dans un gouffre du Guizhou et générant 100 téraoctets quotidiennement, achemine désormais ses observations astronomiques vers les centres de traitement sans transpirer.