Le principal acquis de cette nuit de négociations est simple : le modèle dit « multipartite » est reconduit. Ce système, qui peut sembler désordonné, oblige les géants de la technologie, les ingénieurs de l'ombre, les universitaires et les gouvernements à s'asseoir à la même table pour décider de l'avenir technique du net. C'est grâce à ce dialogue permanent que le web fonctionne de manière à peu près harmonieuse à l'échelle planétaire.​

Une véritable hérésie pour des pays comme la Chine ou la Russie, qui rêvent d'un internet où chaque État serait seul maître à bord. Leur projet à peine voilé est de transformer le web en une mosaïque de réseaux nationaux étanches, un « splinternet » où l'information ne circulerait plus librement. La résolution de l'ONU sonne donc comme une victoire pour les défenseurs d'un réseau mondial unique et ouvert, célébrée par des acteurs clés comme l'ICANN, le gardien des adresses web.​