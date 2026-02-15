D'un côté, on a les États membres qui gèrent leurs côtes et leurs eaux territoriales, de l'autre, les instances européennes qui financent des projets transversaux et les opérateurs commerciaux qui administrent les réseaux au quotidien.

Mais quand, en pratique, un câble casse en haute mer ou un acte de sabotage est détecté, personne ne sait vraiment qui doit agir en premier.

L'appel à projets financé par ces 347 millions d'euros ne vise que les entités publiques comme les garde-côtes, les marines militaires ou les agences de protection civile. Les opérateurs privés sont exclus, bien qu'ils possèdent l'expertise technique et les navires spécialisés pour réparer rapidement. Un câble coupé peut rester hors service des semaines, faute de coordination entre autorités publiques et acteurs privés et avec les conséquences que l'on connaît.

Bruxelles prévoit de stationner des modules de réparation dans les ports européens, notamment en Baltique, pour rétablir les connexions en urgence. Le budget alloué devra couvrir toutes les façades maritimes européennes comme la Baltique, la Méditerranée et l'Atlantique.

Trois cent quarante-sept millions d'euros pour l'ensemble, sachant qu'un seul câble transatlantique coûte entre 300 et 500 millions à installer. Les fonds suffiront à peine pour quelques opérations pilotes. Vingt millions d'euros doivent financer des capteurs intelligents qui surveilleront les câbles en temps réel et détecteront les anomalies. Ces dispositifs collecteront aussi des données océaniques et sismiques. Pour les intégrer dans des infrastructures existantes, dont certaines datent de plusieurs décennies, il faudra des investissements massifs que le budget européen ne peut pas absorber seul.

Les opérateurs privés devront compléter, sans garantie qu'ils acceptent de payer pour une surveillance qu'ils jugent d'abord stratégique et militaire plutôt que commerciale.