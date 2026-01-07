Ça ne s'arrête pas en ce moment dans la mer Baltique. Quoi donc ? Eh bien, les coupures de câbles optiques sous-marins, qui servent à faire transiter les données sur internet. Le dernier incident en date est une coupure d'un câble qui relie la Lituanie à la Lettonie, qui fait 97 kilomètres de long, et qui appartient au groupe suédois Arelion.

Ce dernier a expliqué que ce « câble entre la Lituanie et la Lettonie a été sectionné le 2 janvier, après des coupures de câbles entre la Suède et l'Estonie le 30 décembre, et entre l'Estonie et la Finlande le 31 décembre. » Des événements qui s'enchaînent et qui laissent penser qu'il pourrait s'agir d'incidents coordonnés et volontaires.