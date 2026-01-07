Les câbles optiques sous-marins sont en souffrance en ce moment au niveau de la mer Baltique. Un nouveau câble vient d'y être sectionné, continuant là une série noire récente.
Dans l'environnement géopolitique inflammable actuel, certaines infrastructures critiques sont l'objet de l'attention de toutes les puissances, leur sabotage pouvant faire mal à un adversaire, sans pour autant que l'on puisse incriminer aisément la puissance à l'oeuvre. Dans ce secteur, les câbles optiques sous-marins sont une cible parfaite, ce que l'on peut voir au niveau de la mer Baltique depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Notamment ces derniers jours.
Un nouveau câble détruit en mer Baltique
Ça ne s'arrête pas en ce moment dans la mer Baltique. Quoi donc ? Eh bien, les coupures de câbles optiques sous-marins, qui servent à faire transiter les données sur internet. Le dernier incident en date est une coupure d'un câble qui relie la Lituanie à la Lettonie, qui fait 97 kilomètres de long, et qui appartient au groupe suédois Arelion.
Ce dernier a expliqué que ce « câble entre la Lituanie et la Lettonie a été sectionné le 2 janvier, après des coupures de câbles entre la Suède et l'Estonie le 30 décembre, et entre l'Estonie et la Finlande le 31 décembre. » Des événements qui s'enchaînent et qui laissent penser qu'il pourrait s'agir d'incidents coordonnés et volontaires.
L'ombre de la Russie sur ces incidents
Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de ces problèmes de câbles en mer Baltique, le premier nom qui vient à l'esprit est : la Russie. Cette hypothèse pourrait être étayée par l'arraisonnement du cargo Fitburg, le 31 décembre, par la police finlandaise. Ce dernier, qui avait quitté Saint-Pétersbourg, pour rejoindre Israël, est soupçonné d'être à l'origine de la coupure de câble ayant eu lieu le même jour. Pour ce faire, il aurait laissé traîner son ancre sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Pour ce qui est du dernier incident en date, la police lettone a interpelé un navire, qu'elle soupçonne d'avoir pu être à l'origine de cet incident. Mais pour le moment, elle n'a pas encore pu établir un lien entre ce bateau, qui n'a pas été identifié, et la coupure.