Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités (IDFM), veut expérimenter la reconnaissance faciale dans les transports franciliens pour repérer des personnes recherchées et des multirécidivistes interdits de transports par la justice. Pour l'autoriser, le Parlement devrait d'abord voter une loi, dans les limites étroites de l'AI Act européen.
Elle a présenté cette demande au conseil régional, avec un rapport sur la sécurité dans les transports écrit par deux de ses vice-présidents, Grégoire de Lasteyrie (divers centre) à IDFM et Frédéric Péchenard (LR) à la région. Le texte contient 22 propositions, dont la vidéosurveillance algorithmique sur tout le réseau et la conservation des images des gares pendant quinze jours. La vidéosurveillance algorithmique est un logiciel d'analyse des images, chargé de signaler à un agent une bagarre ou une personne tombée sur les voies. Pour l'heure, la loi française réserve cette technique aux grands événements et à certains lieux exposés au terrorisme, et lui interdit toute reconnaissance faciale.
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L'AI Act autorise la reconnaissance faciale dans trois cas seulement
Valérie Pécresse dit refuser une reconnaissance faciale appliquée à « tout le monde ». Elle limiterait la comparaison des visages au « fichier des personnes dangereuses recherchées », souvent des terroristes selon elle, et aux multirécidivistes sous le coup d'une interdiction judiciaire de paraître dans les transports.
Depuis février 2025, l'Union européenne interdit à la police d'identifier des visages en temps réel dans les lieux ouverts au public, sauf exceptions prévues par l'article 5 de l'AI Act. Les deux premières concernent la recherche d'une victime d'enlèvement ou d'une personne disparue, et la prévention d'une attaque terroriste ou d'une menace imminente pour la vie. Avec la troisième, la police a le droit de localiser un suspect ou un condamné, à condition que l'infraction appartienne à une liste de l'AI Act et soit punie d'au moins quatre ans de prison. Le terrorisme, le meurtre et le viol font partie de cette liste, mais pas le vol simple, puni de trois ans en France. Pour repérer un pickpocket multirécidiviste, les forces de l'ordre devraient donc se passer de la reconnaissance faciale.
Le Parlement devrait aussi voter une loi pour ouvrir ces exceptions en France, et un magistrat ou une autorité administrative indépendante devrait donner son accord avant chaque recherche. Si vous n'êtes pas recherché, votre visage serait effacé « immédiatement » après comparaison avec le fichier, promet Grégoire de Lasteyrie. « Si c'est contraire aux libertés et aux droits de l'Homme, on arrêtera », assure Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse veut la vidéosurveillance algorithmique dans les transports du quotidien
Selon CNews, les incidents ont reculé d'environ 33 % entre 2016 et 2025 dans les transports franciliens, mais les violences physiques ont progressé de 6 %. Contre les rixes et les « violences physiques très graves », Valérie Pécresse réclame un usage quotidien de la vidéosurveillance algorithmique, testée par la RATP lors d'un concert à La Défense en avril 2024, puis pendant les Jeux olympiques.
Avec la loi Ripost, promulguée le 18 août, le Parlement a prolongé cette expérimentation jusqu'au 31 décembre 2030 et l'a étendue aux bâtiments et lieux ouverts au public particulièrement exposés au risque terroriste. Un préfet doit autoriser chaque usage, et toute reconnaissance faciale est exclue. Pour Céline Malaisé (PCF), présidente du groupe d'opposition de gauche, communiste et écologiste au conseil régional, un usage contre la délinquance du quotidien est donc « illégal ». Grégoire de Lasteyrie fait valoir que la région aurait « tout à fait le droit » de recruter 80 000 agents pour regarder ses 80 000 caméras en temps réel, à un coût « délirant ».
Bastien Le Querrec, juriste à La Quadrature du Net, dénonce « du technosolutionnisme total ». Il rappelle que le 18 novembre, le tribunal administratif de Montreuil a annulé des subventions de la région aux communes pour des caméras et des armes létales. Selon lui, cette décision montre que la sécurité relève de l'État, pas de la région. La région a fait appel. Le juriste reproche aussi à Valérie Pécresse d'instrumentaliser les violences sexistes et sexuelles, dont les auteurs connaissent le plus souvent leurs victimes dans la sphère privée.
Marc Pélissier, président de la FNAUT Île-de-France, l'association des usagers des transports, doute de voir beaucoup d'évolutions, car ces demandes s'adressent à l'État, à un moment où faire évoluer la loi est difficile. Si vous voyagez ailleurs en France, ce débat vous concerne aussi, car seule une loi nationale permettrait ces expérimentations. En mai 2025, Philippe Tabarot, alors ministre chargé des Transports, se disait favorable « à la reconnaissance faciale en général, notamment dans le secteur des transports ».