Valérie Pécresse dit refuser une reconnaissance faciale appliquée à « tout le monde ». Elle limiterait la comparaison des visages au « fichier des personnes dangereuses recherchées », souvent des terroristes selon elle, et aux multirécidivistes sous le coup d'une interdiction judiciaire de paraître dans les transports.

Depuis février 2025, l'Union européenne interdit à la police d'identifier des visages en temps réel dans les lieux ouverts au public, sauf exceptions prévues par l'article 5 de l'AI Act. Les deux premières concernent la recherche d'une victime d'enlèvement ou d'une personne disparue, et la prévention d'une attaque terroriste ou d'une menace imminente pour la vie. Avec la troisième, la police a le droit de localiser un suspect ou un condamné, à condition que l'infraction appartienne à une liste de l'AI Act et soit punie d'au moins quatre ans de prison. Le terrorisme, le meurtre et le viol font partie de cette liste, mais pas le vol simple, puni de trois ans en France. Pour repérer un pickpocket multirécidiviste, les forces de l'ordre devraient donc se passer de la reconnaissance faciale.

Le Parlement devrait aussi voter une loi pour ouvrir ces exceptions en France, et un magistrat ou une autorité administrative indépendante devrait donner son accord avant chaque recherche. Si vous n'êtes pas recherché, votre visage serait effacé « immédiatement » après comparaison avec le fichier, promet Grégoire de Lasteyrie. « Si c'est contraire aux libertés et aux droits de l'Homme, on arrêtera », assure Valérie Pécresse.