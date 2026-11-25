Les autres chefs d'accusation portent notamment sur des faits de fraude électronique, de fraude bancaire ainsi que de contournement des sanctions américaines contre l'Iran. Huawei est ainsi coupable d'avoir trompé les banques sur ses activités avec l'Iran. « Huawei a menti aux banques au sujet de ses activités en Iran afin d'obtenir des milliards de dollars américains et d'accéder à des services de compensation en dollars américains » note le département de la Justice.

Le groupe chinois aurait travaillé avec les renseignements iraniens, aidé à la censure du web local, et fourni des caméras de surveillance pour surveiller les protestations. Ses activités étaient regroupées dans une filiale du nom de « Skycom », présentée par Huawei comme un simple partenaire commercial - ce qui lui permettait d'affirmer à Washington avoir cessé officiellement de travailler avec l'Iran depuis 2011.

« Peu de crimes sont aussi graves que la pratique, mise en œuvre depuis des décennies par Huawei, qui consiste à mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis, à porter atteinte à l'intégrité du commerce américain et à entraver l'application des lois américaines » a résumé le procureur fédéral Joseph Nocella. Du côté de Huawei, on parle déjà de faire appel, alors que Pékin accuse Washington de manoeuvre inéquitable pour faire mal à un fleuron chinois.