Le géant chinois arrive au bout d'une procédure judiciaire de huit ans aux États-Unis. Et elle le reconnaît coupable de plusieurs méfaits.
Cela peut sembler dater, mais il faut se souvenir que les actions des États-Unis contre Huawei ont commencé en janvier 2019. À l'époque, une instruction judiciaire était lancée par le département de la Justice des États-Unis contre le géant des télécommunications chinois. Le procès ne s'était finalement ouvert qu'au mois de septembre 2026, et après trois mois, ainsi que l'audition de près de 60 témoins pour l'accusation, le verdict est enfin tombé !
Huawei reconnu coupable de 10 des 12 chefs d'accusation
Huawei était poursuivi pour 12 chefs d'accusation devant un tribunal de New York. Il a finalement été reconnu coupable pour 10 d'entre eux, avec le plus grave - celui d'association de malfaiteurs en vue de détournement de propriété intellectuel - finalement écarté.
Le géant chinois est ainsi dorénavant officiellement coupable aux yeux de la justice américaine de vols de secrets industriels. Parmi les entreprises ciblées (américaines et internationales) sont citées T-Mobile, Cisco Systems, Quintel, CNEX et Fujitsu.
L'entreprise reconnue comme un vrai danger pour la sécurité nationale américaine
Les autres chefs d'accusation portent notamment sur des faits de fraude électronique, de fraude bancaire ainsi que de contournement des sanctions américaines contre l'Iran. Huawei est ainsi coupable d'avoir trompé les banques sur ses activités avec l'Iran. « Huawei a menti aux banques au sujet de ses activités en Iran afin d'obtenir des milliards de dollars américains et d'accéder à des services de compensation en dollars américains » note le département de la Justice.
Le groupe chinois aurait travaillé avec les renseignements iraniens, aidé à la censure du web local, et fourni des caméras de surveillance pour surveiller les protestations. Ses activités étaient regroupées dans une filiale du nom de « Skycom », présentée par Huawei comme un simple partenaire commercial - ce qui lui permettait d'affirmer à Washington avoir cessé officiellement de travailler avec l'Iran depuis 2011.
« Peu de crimes sont aussi graves que la pratique, mise en œuvre depuis des décennies par Huawei, qui consiste à mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis, à porter atteinte à l'intégrité du commerce américain et à entraver l'application des lois américaines » a résumé le procureur fédéral Joseph Nocella. Du côté de Huawei, on parle déjà de faire appel, alors que Pékin accuse Washington de manoeuvre inéquitable pour faire mal à un fleuron chinois.