Il faut rappeler que cette opération s'inscrit dans un climat politique particulier, dans lesquels les data centers sont de plus en plus décriés partout dans le monde, et plus encore aux États-Unis - où la nouvelle majorité démocrate au Congrès devrait en faire un cheval de bataille politique.

« Si nous constatons un ralentissement dans le développement des centres de données, cela pourrait évidemment avoir un impact sur le rythme de développement d'Anthropic, et par conséquent sur son chiffre d'affaires futur ainsi que sur sa valorisation » a ainsi commenté l'analyste de marché senior chez StoneX, Fiona Cincotta.

Ce passage sous la barre des 83 dollars se fait par ailleurs le lendemain du retour de Jensen Huang à la tête de NVIDIA, retour qui avait fait exploser son cours à la hausse… avant de voir celui-ci repartir à la baisse aujourd'hui. Le marché semble ainsi montrer qu'il est dorénavant plus exigeant sur la rentabilité des technologies d'IA.