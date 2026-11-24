L'arrivée d'Anthropic à la Bourse devait être la consécration du nouveau marché de l'intelligence artificielle. Pourtant, cinq jours après, le soufflé semble déjà retomber.
Après plusieurs années à travailler en mode start-up, les géants de l'intelligence artificielle doivent passer une nouvelle étape avec l'arrivée en Bourse, qui représente une sorte de test grandeur nature de leur rentabilité. Anthropic est la première firme 100% IA - SpaceX ayant d'autres activités - à passer ce test, avec une IPO en date du 19 novembre. Et l'enthousiasme s'est essouflé extrêmement rapidement.
Anthropic tombe pour la première fois sous les 80 dollars
Quand Anthropic arrive en Bourse, son cours de lancement est de 83 dollars. Un cours que l'action a tout de suite quitté, avec une première journée pleine d'enthousiasme, dépassant même brièvement le plafond des 100 dollars.
Mais depuis, il n'a fait que baisser, ce qui pouvait être attendu vu comment fonctionner les introductions en Bourse. Sauf que l'action d'Anthropic a tellement baissé qu'elle est finalement passée aujourd'hui sous les 83 dollars, et même, à l'heure où cet article est écrit, sous les 80 dollars !
L'effet retour de Jensen Huang déjà fini ?
Il faut rappeler que cette opération s'inscrit dans un climat politique particulier, dans lesquels les data centers sont de plus en plus décriés partout dans le monde, et plus encore aux États-Unis - où la nouvelle majorité démocrate au Congrès devrait en faire un cheval de bataille politique.
« Si nous constatons un ralentissement dans le développement des centres de données, cela pourrait évidemment avoir un impact sur le rythme de développement d'Anthropic, et par conséquent sur son chiffre d'affaires futur ainsi que sur sa valorisation » a ainsi commenté l'analyste de marché senior chez StoneX, Fiona Cincotta.
Ce passage sous la barre des 83 dollars se fait par ailleurs le lendemain du retour de Jensen Huang à la tête de NVIDIA, retour qui avait fait exploser son cours à la hausse… avant de voir celui-ci repartir à la baisse aujourd'hui. Le marché semble ainsi montrer qu'il est dorénavant plus exigeant sur la rentabilité des technologies d'IA.