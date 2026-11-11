Anthropic va la semaine prochaine enfin entrer en Bourse. Et l'on s'attend à ce que l'action cote, pour son premier jour, à un cours compris entre 70 et 78 dollars, avec une valorisation qui est estimée à environ 1 400 milliards de dollars.

Un nouveau document déposé en prévision de cette entrée en Bourse nous apprend aussi ce que les fondateurs vont tirer de cette opération. Chacun des 7 fondateurs va ainsi vendre 3 378 378 actions, ce qui, à un cours moyen de 74 $, devrait leur rapporter 250 millions de dollars.