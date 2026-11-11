L'entrée en Bourse (IPO) d'Anthropic est pour dans quelques jours à peine. Et l'opération devrait être une aubaine pour les fondateurs.
L'entrée en Bourse, ou IPO, d'Anthropic - le créateur de Claude - sera l'événement de la fin de l'année dans le monde de la finance. Il faut dire que l'entreprise attire tous les regards ces derniers mois, beaucoup la considérant comme la locomotive du secteur de l'intelligence artificielle. Et même si ses ambitions ont légèrement été revues à la baisse, l'opération boursière devrait faire le bonheur de ses fondateurs !
Chacun des 7 fondateurs pourrait récolter près de 250 millions d'euros lors de l'entrée en Bourse
Anthropic va la semaine prochaine enfin entrer en Bourse. Et l'on s'attend à ce que l'action cote, pour son premier jour, à un cours compris entre 70 et 78 dollars, avec une valorisation qui est estimée à environ 1 400 milliards de dollars.
Un nouveau document déposé en prévision de cette entrée en Bourse nous apprend aussi ce que les fondateurs vont tirer de cette opération. Chacun des 7 fondateurs va ainsi vendre 3 378 378 actions, ce qui, à un cours moyen de 74 $, devrait leur rapporter 250 millions de dollars.
Les fondateurs, collectivement, posséderont une majorité des droits de vote d'Anthropic
Les sept fondateurs en question sont :
- Dario Amodei (PDG) ;
- Daniela Amodei (Présidente du conseil d'administration) ;
- Tom Brown (Directeur des systèmes informatiques) ;
- Jack Clark (Responsable des actions d'intérêt public) ;
- Jared Kaplan (Directeur scientifique) ;
- Sam McCandlish (Architecte en chef) ;
- Christopher Olah (Responsable de la recherche sur l'interprétabilité).
Après la vente, chaque cofondateur gardera sous la main 3,2% d'actions de catégorie A (soit environ 22% tous ensemble). Mais il s'agit ici seulement des actions privilégiées. Les 7 noms cités plus haut posséderont aussi d'autres types d'action, avec des droits moins importants. Selon les documents soumis, l'ensemble de toutes les actions détenues par ces sept personnes après l'entrée en Bourse représentera 51,1% des droits de vote au sein du capital d'Anthropic - et aucun ne possédera beaucoup plus d'actions ou de droits de vote que les autres.