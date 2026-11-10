Le géant de la fonderie des semi-conducteurs va engager des investissements dans les leaders de l'IA. Preuve de confiance, ou inquiétude d'un énième investissement circulaire ?
Si le monde de l'IA est plein d'argent aujourd'hui, c'est autant dû aux grands investisseurs institutionnels qui ont longtemps ouvert grand leurs coffres - même si ça commence à caler - qu'aux investissements consentis par ceux qui bénéficient directement de cet essor. On avait ainsi eu récemment l'exemple d'un contrat entre Anthropic et Broadcom. Et aujourd'hui, on pourrait en avoir une autre illustration avec TSMC.
TSMC veut mettre 1 milliard de dollars sur les deux géants américains de l'IA
Chez TSMC, on vit une période bénie ces dernières années grâce aux immenses commandes pour la fonderie de semi-conducteurs passées par les entreprises comme NVIDIA. Et on a confiance dans la pérennité de ce secteur du côté du géant taïwanais.
En effet, comme nous l'apprend Reuters, TSMC, qui va connaître une année faste (avec une chiffre d'affaires en hausse de 44%), va aussi investir à son tour dans les start-ups IA. Une enveloppe de 1 milliard de dollars va ainsi être allouée à l'investissement dans Anthropic et OpenAI.
Le géant taïwanais va participer à l'IPO d'Anthropic
Plus exactement, TSMC va acquérir pour 500 millions de dollars d'actions privilégiées, quand une autre enveloppe de 500 millions d'euros sera utilisée pour participer à l'IPO à venir d'Anthropic. Celle-ci devrait donner une action dont le cours sera compris entre 70 et 78 dollars, avec une valorisation qui devrait atteindre les 1 400 milliards de capitalisation.
Il faut d'ailleurs noter qu'Anthropic va, dans le même temps, lever une somme conséquente de près de 26 milliards de dollars, dans le cadre d'un placement privé distinct. Participeront notamment Microsoft, Google, NVIDIA ou AMD - soit autant de parties prenantes de l'explosion de l'intelligence artificielle. Jusqu'à quel point ce genre de financements seront-ils considérés comme de simples investissements, et non pas des investissements circulaires ?