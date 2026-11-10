Chez TSMC, on vit une période bénie ces dernières années grâce aux immenses commandes pour la fonderie de semi-conducteurs passées par les entreprises comme NVIDIA. Et on a confiance dans la pérennité de ce secteur du côté du géant taïwanais.

En effet, comme nous l'apprend Reuters, TSMC, qui va connaître une année faste (avec une chiffre d'affaires en hausse de 44%), va aussi investir à son tour dans les start-ups IA. Une enveloppe de 1 milliard de dollars va ainsi être allouée à l'investissement dans Anthropic et OpenAI.