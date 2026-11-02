Voilà ce qu’un score de détection ne permet pas de reconstituer : les demandes adressées au modèle, les réponses obtenues et leur articulation avec les explications données aux éditeurs.



L’examen reste toutefois limité. Schnell avait publié au moins 30 textes depuis son arrivée en juillet 2025 ; le comité n’en a étudié qu’une poignée. Il n’a pas pu conclure à une violation des règles pour l’un des articles cosignés. Le dossier n’établit donc pas que tous ses écrits auraient été intégralement générés par IA.



Les enquêteurs ont également jugé sa coopération insuffisante : il avait remis son ordinateur professionnel, mais pas les historiques de ses comptes personnels demandés. Ils estiment que les manquements constatés pouvaient constituer des violations des règles de Dartmouth, notamment de son code de conduite. Leur examen ne relevait cependant pas d’une procédure disciplinaire et ils ne recommandaient pas de sanction. La présidente, Sian Leah Beilock, présente le départ comme une décision de Schnell.



L’affaire prend une résonance particulière dans cet établissement. C’est sur ce même campus qu’en 1956 s’est tenu l’atelier considéré comme l’acte de naissance de l’intelligence artificielle comme discipline scientifique. Soixante-dix ans plus tard, Dartmouth annonçait la démission de son responsable académique à la veille d’une conférence anniversaire. Elle s’ouvrait le 29 octobre autour d’une question : ce qui doit rester humain.