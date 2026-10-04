Si nous ignorions la manière dont ce texte avait été préparé, les deux résultats pourraient conduire à des interprétations assez différentes. Or, dans ce cas précis, nous savons que ChatGPT est intervenu assez lourdement sur la version finale. Pangram semble donc mieux percevoir la réécriture. Mais son analyse ne constitue pas davantage une radiographie exacte du travail effectué. Dans sa segmentation, les deux premiers paragraphes sont classés comme IA et les deux suivants comme humains. Les quatre appartiennent pourtant à la même version profondément retravaillée par ChatGPT.



C’est ici que se dessine le principal enseignement de notre expérience : détecter dans un texte des caractéristiques associées à l’IA et reconstituer la façon dont ce texte a été fabriqué sont deux choses différentes.