Forte de ces arguments et pour obtenir gain de cause, la jeune femme est passée par un référé-suspension, une procédure d'urgence qui permet de geler une décision en attendant que le tribunal la juge sur le fond. Encore faut-il réunir deux conditions : une véritable urgence et un doute sérieux sur la légalité du refus. Le juge n'en a retenu aucune et a rejeté la demande sans même organiser d'audience. Concernant l'urgence, il a estimé que les démarches faires durant l'été n'empêchaient pas d'agir plus tôt, que les cours ont sans doute commencé depuis plusieurs semaines et qu'une nouvelle candidature reste possible pour 2027-2028. Côté légalité, aucun argument ne le convainc, et l'absence de documents sur le site de l'université, par exemple, ne prouve pas qu'ils n'existent pas. Le dossier de la candidate ne plaide pas non plus pour elle. Quatorze autres masters de psychologie l'avaient refusée sans même l'inscrire en liste d'attente, et six autres l'avaient classée, à une exception près, entre la 152e et la 357e place.