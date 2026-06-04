Le ministère ne veut rien entendre et refuse d'envisager la moindre alternative. Bérénice décide alors de porter l'affaire devant la justice au début du mois de mai. Elle saisit le tribunal administratif de Paris en urgence, via la procédure du référé-suspension, un recours express qui permet de bloquer une décision administrative le temps qu'un juge statue. Elle demande que le refus du ministère soit suspendu, que son dossier soit accepté sous sept jours, et réclame 1 000 euros de frais de justice. Pour elle, le bug sur la plateforme de l'État l'a empêchée de candidater, alors que d'autres candidats, eux, n'ont rencontré aucun problème.