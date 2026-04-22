Son argument le plus étonnant (quoi qu'il y a débat avec les nanotechnologies) reste son enfermement dans ce qu'il appelle un « jumeau numérique » c'est-à-dire une copie virtuelle de lui-même, générée numériquement, dans laquelle il se dit prisonnier. Ceux qui ont regardé la série Upload récemment auront une vague idée. Il affirme également avoir tenté de transmettre 1 692 pièces justificatives à France Travail pour prouver le harcèlement qu'il subit, mais ne pas avoir pu toutes les joindre dans le délai imparti, leur nombre étant trop important. Parmi elles, des photos de son jardin, refusées par les services de France Travail pour des raisons de sécurité informatique, selon lui.