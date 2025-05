Cette mesure, qui fait partie de la loi « Plein emploi » adoptée par le Parlement en décembre 2023 et en vigueur depuis le 1er janvier 2025, vise à améliorer l'efficacité de France Travail, avec un objectif d'1,5 million de contrôles en 2027. En 2024, France Travail avait réalisé 600 000 contrôles, un chiffre déjà multiplié par trois par rapport à 2017.

La Quadrature du Net tire la sonnette d'alarme et dénonce l'opacité dans laquelle se réfugie France Travail. L'agence publique ne souhaiterait pas révéler les détails techniques et les méthodes de classement utilisées pour tirer les demandeurs d'emploi et établir les contrôles.

Selon l'ONG qui a fait ses propres recherches et analyses, France Travail se baserait sur quelques critères comme « l’absence de périodes récentes de travail ou de formation, l’absence de mobilisation des outils numériques mis à disposition par France Travail (offres, CV ou carte de visite en ligne), l’absence de contact avec son ou sa conseiller·ère, les résultats des derniers contrôles de recherche d’emploi, l’absence de candidatures envoyées via le site de France Travail ou encore le non-respect des 15 « heures d’activité » prévue par la loi Plein Emploi ».

Un « profilage policier » selon l'association qui dénonce une « politique de répression et à la paupérisation des personnes sans-emplois » et des personnes au RSA, qui doivent désormais justifier de 15 heures d'activité par semaine pour toucher une allocation.