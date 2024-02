France Travail utilise une IA pour détecter les offres d'emploi non conformes

France Travail, c'est 20 millions d'offres d'emploi publiées sur son site, 478 millions de visiteurs en ligne, et 6,6 millions en agences locales. Autant dire que l'organisme a tout d'une multinationale à faire tourner le plus efficacement possible.

Et en matière d'outils d'analyse des offres d'emploi, jusqu'ici, il fallait compter sur des règles métier qu'appliquaient scrupuleusement les salariés et conseillers pour s'assurer de la conformité des annonces publiées aux lois françaises. En creux, en dehors de l'accueil et de l'accompagnement, ils devaient traiter

la classification d'images, l'automatisation de l'analyse de CV, le traitement d'e-mails ou encore la garantie de la conformité des offres d'emploi avec les normes juridiques.

Mais de l'aveu d'Agathe Ravilly, responsable de produit au sein du département IA de France Travail, « […] la proportion de faux positifs dépassait les 30 %, ce qui obligeait les conseillers à passer du temps à revérifier les annonces. D'où l'idée de remplacer les règles par l'IA pour améliorer la pertinence du système ».

France Travail a donc décidé de développer son propre système. Baptisé Intelligence Emploi, ce solide programme dopé à l'IA est toujours en production.