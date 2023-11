Surtout, la réponse publiée sur Twitter survole le problème plus politique soulevé par La Quadrature du Net. Pour l’association, « il ne peut exister de modèle de l’algorithme qui ne cible pas les plus défavorisé·es » puisque l’algorithme s’est précisément fondé sur « sur l’observation des indus et non sur celle des indus frauduleux », expliquait Daniel Buchet, directeur de la maîtrise des risques et de la lutte contre la fraude à la CAF, en 2010.