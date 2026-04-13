Metal_Rearden

Certains commentaires ici semblent ignorer la réalité du terrain en ESN (souvent sous convention Syntec) et les obligations légales qui vont avec. On ne parle pas d’installer Windows sur le PC de sa grand-mère, mais de migrer le parc d’un grand groupe bancaire. Entre les protocoles de sécurité, les scripts spécifiques et les GPO, c’est un autre métier. Prétendre qu’un diplôme d’il y a dix ou vingt ans dispense l’employeur de former ses troupes est une erreur juridique totale. Le Code du travail est pourtant clair : c’est à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et de maintenir son employabilité.

J’ai moi-même connu cette dérive où l’on exige des techniciens qu’ils s’auto-forment sur leur temps libre sur des sujets aussi complexes que la cybersécurité ou le RGPD, sans aucune documentation ni reconnaissance. C’est une gestion court-termiste et toxique. Quand un employé pousse l’effort jusqu’à passer un Master en étant en CDI, c’est un investissement massif qui devrait logiquement mener à une revalorisation de sa classification et de son salaire. L’ignorer, c’est simplement du mépris pour la montée en compétence.

En tant qu’ancien salarié d’ESN ayant subi des conditions déplorables, entre changements d’horaires imposés du jour au lendemain et pressions constantes, je trouve sain que la justice rappelle l’ordre de marche. Envoyer un technicien sans supervision ni formation sur une mission critique, c’est un manquement de l’entreprise à son obligation de conseil envers le client et à son obligation de formation envers le salarié. Pointer du doigt le « manque de compétence » pour licencier après deux ans de silence, c’est surtout un aveu de mauvaise gouvernance managériale. Le lien de subordination implique une responsabilité : si l’employeur ne donne pas les outils, il ne peut pas reprocher l’échec.

L’analogie avec le médecin est fallacieuse : un hôpital vérifie les accréditations de ses médecins et les forme aux nouveaux protocoles. En informatique, on exige trop souvent une auto-formation sur le temps personnel (cybersécurité, RGPD, OS) sans aucune contrepartie. Il est sain que la justice rappelle que le lien de subordination implique une responsabilité de l’employeur sur la compétence de ses équipes.

PS : Pour l’anecdote sur la « bienveillance » de ces structures, ma dernière ESN s’est terminée par une rupture conventionnelle où l’on m’a imposé (illégalement) de ne pas porter plainte pour le harcèlement moral subi. J’ai signé pour ne pas me lancer dans des années de procédure et enfin avoir la paix. Résultat ? Mon employeur suivant me doit aujourd’hui 4 mois de salaire, et malgré une prise d’acte et un jugement en ma faveur, je n’ai toujours rien touché. « Elle est belle la vie » dans l’IT quand on tombe sur des boîtes en roue libre. Dans l’informatique, la probabilité d’être confronté à de graves dérives plusieurs fois dans sa carrière est extrêmement élevée.