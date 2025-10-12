Vu de l’extérieur, le tableau a de quoi inquiéter. Les reportages et articles se succèdent, évoquant des millions de postes voués à la casse, des collectivités prises à la gorge, des services publics forcés de dépenser des millions d’euros pour rester à flot. La police nationale est citée en exemple, avec quelque 18 746 ordinateurs à la Direction générale de la police nationale et 4 846 à la Préfecture de police de Paris, soit près de 25 000 postes jugés incompatibles et promis au remplacement, pour un coût estimé à 15 millions d’euros, selon les informations du Canard enchaîné, publiées en juin dernier et reprises à tout va dans la presse. Le tout sur fond de budgets sous tension et d’une dépendance croissante à Microsoft, présentée comme un choix subi.

Mais ces affirmations reposent sur une vision très partielle du problème. Car changer de système d’exploitation à l’échelle d’un ministère ou d’une administration n’a rien d’un coup de tête ni d’un chantier improvisé. Il faut inventorier les machines, vérifier la compatibilité matérielle (processeur, TPM, Secure Boot, mémoire vive), tester les applications métiers, planifier les commandes, organiser les déploiements, former les agents. Ce processus demande du temps, mais il est désormais largement anticipé. Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10 dès février 2023, et les directions informatiques ont eu plus deux ans pour organiser la transition.

La plupart savent donc à quoi s’attendre, d’autant que cela fait des années qu’elles structurent leurs cycles de renouvellement autour de ces échéances. Avant la fin de Windows 10, il y a eu celles de Windows 8.1, Windows 7, Vista ou XP. Les parcs sont modernisés par vagues successives, et lorsque certaines configurations ne peuvent pas être remplacées à temps, il existe des solutions pour amortir le choc. C’est tout l’intérêt du programme Extended Security Updates (ESU), qui permet de prolonger la couverture de sécurité au-delà de la date butoir.

Reste, il est vrai, que toute cette organisation demeure largement invisible. Le ministère de l’Intérieur n’a pas souhaité répondre à nos questions, et Microsoft, sollicité sur le sujet, n’a finalement pas donné suite, nous renvoyant vers sa documentation officielle sur la migration vers Windows 11 pour les entreprises. Un silence qui entretient logiquement la confusion et nourrit les récits alarmistes. À défaut de chiffres consolidés ou de stratégie publique explicitement affichée, le vide est comblé par des récits anxiogènes où l’on parle d’ordinateurs « mis à la benne » et de services publics « en péril ». Une représentation trompeuse, qui ne reflète ni le degré d’anticipation des DSI, ni les marges de manœuvre techniques dont elles disposent.