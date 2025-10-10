Alors que Windows 10 s'apprête à tirer sa révérence, Microsoft rappelle aux entreprises qu’un outil pensé pour simplifier la migration vers Windows 11 est désormais disponible pour tous.
Présenté pour la première fois lors de la conférence Ignite 2024 et proposé en preview publique limitée depuis le mois de mai, Windows Backup for Organizations fait enfin son entrée officielle dans l’environnement professionnel. Avec la mise à jour cumulative de fin septembre, Microsoft en a ouvert l’accès à l’ensemble des appareils rattachés à Entra (ex-Azure AD), histoire de faciliter la tâche des administrateurs et administratrices encore occupés à basculer leurs parcs vers Windows 11 à quelques jours de la fin du support.
Une aide tardive, mais bienvenue pour la transition vers Windows 11
Pensé pour les environnements d’entreprise, Windows Backup for Organizations n’est pas activé par défaut et doit être configuré par les équipes IT via les stratégies de sauvegarde et de restauration. Une fois paramétré, il permet de sauvegarder les paramètres Windows, les préférences utilisateur et les applications installées depuis le Microsoft Store, puis de les restaurer automatiquement lors de la configuration d’un nouveau PC sous Windows 11.
En préservant les environnements de travail et les configurations, l’outil promet de réduire les interruptions lors des renouvellements ou des mises à jour de postes. Intégré à Microsoft 365, il stocke les données dans Exchange Online, dans la région définie lors de la création du tenant de l’entreprise.
Côté sécurité, Microsoft a tenu à rappeler que les données sauvegardées étaient chiffrées, et que leur consultation était strictement limitée à des fins de maintenance ou de conformité légale. Les équipes internes n’y ont accès que dans le cadre de la prestation du service, notamment pour résoudre des problèmes ou renforcer la protection contre les logiciels malveillants.
Une étape de plus dans la stratégie cloud de Microsoft
À quelques jours de la fin du support de Windows 10, ce déploiement s’inscrit dans la stratégie de gestion unifiée des environnements Windows portée par Redmond. Après avoir intégré Copilot, Windows Autopilot et Intune à son écosystème cloud, l’entreprise complète son écosystème cloud avec une solution dédiée à la sauvegarde et à la restauration des postes.
Avec le déploiement officiel de Windows Backup for Organizations, Microsoft renforce donc son approche centralisée de la transition vers Windows 11. Les profils, réglages et applications peuvent dorénavant suivre automatiquement les utilisateurs et utilisatrices d’un poste à l’autre, simplifiant le travail des équipes IT. Une avancée pratique, mais au timing serré, qui aurait sans doute été plus utile quelques mois plus tôt.