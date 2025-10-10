Pensé pour les environnements d’entreprise, Windows Backup for Organizations n’est pas activé par défaut et doit être configuré par les équipes IT via les stratégies de sauvegarde et de restauration. Une fois paramétré, il permet de sauvegarder les paramètres Windows, les préférences utilisateur et les applications installées depuis le Microsoft Store, puis de les restaurer automatiquement lors de la configuration d’un nouveau PC sous Windows 11.

En préservant les environnements de travail et les configurations, l’outil promet de réduire les interruptions lors des renouvellements ou des mises à jour de postes. Intégré à Microsoft 365, il stocke les données dans Exchange Online, dans la région définie lors de la création du tenant de l’entreprise.

Côté sécurité, Microsoft a tenu à rappeler que les données sauvegardées étaient chiffrées, et que leur consultation était strictement limitée à des fins de maintenance ou de conformité légale. Les équipes internes n’y ont accès que dans le cadre de la prestation du service, notamment pour résoudre des problèmes ou renforcer la protection contre les logiciels malveillants.