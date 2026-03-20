L'encre du contrat est à peine sèche que les problèmes surgissent. Au moins de juillet, le système de sécurité tombe en panne. Un technicien de Resosafe intervient et identifie la cause. Pour lui, Microsoft Office 365, intégré au dispositif, doit être reconfiguré pour fonctionner correctement. Simple sur le papier, sauf que cette reconfiguration ne sera jamais réalisée. Les pannes se multiplient, sans qu'aucune solution pérenne ne soit apportée. Le cabinet a payé pour une forteresse numérique ; il se retrouve avec une passoire.