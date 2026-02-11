La clause dit que si les techniciens de FLKore se retrouvent à attendre sur un chantier pour des raisons qui ne dépendent pas d'eux (donc matériel en retard, site inaccessible ou mauvaise organisation de Painhas Énergie), cette dernière leur doit une compensation de 900 euros par jour et par équipe. Une règle du jeu claire, posée noir sur blanc, et qui va peser lourd dans la suite de notre histoire.