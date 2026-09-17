Il existe aussi une voie civile, indépendamment du pénal. « Le référé fondé sur l'article 145 du code de procédure civile reste possible tant qu'aucun juge du fond n'est saisi [...]. Le demandeur n'a pas à démontrer un trouble manifestement illicite, mais un motif légitime : un procès en germe qui ne soit pas manifestement voué à l'échec, et l'utilité de la mesure », nous explique Valentin Simonnet, qui cite deux arrêts récents de la cour d'appel de Paris (RT France contre Twitter du 19 octobre 2023 ; et Twitter contre Altimance le 4 juillet 2024). Ces mêmes arrêts posent toutefois deux limites : pour une diffamation, l'hébergeur ne peut être contraint de livrer que l'identité et les informations de création du compte, pas les données techniques comme l'adresse IP, qui demeurent réservées à la lutte contre la criminalité grave. Et ce référé n'interrompt pas la prescription de trois mois de l'action publique, prévue par l'article 65 de la loi de 1881. « Perdre en référé n'est pas perdre au fond, conclut notre juriste. Le juge n'a pas dit que les propos étaient licites, seulement que leur caractère injurieux n'était pas assez évident pour être tranché en référé. »