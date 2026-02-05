Mais dans son arrêt, la cour va plus loin. Pour elle, les publicités pour les jeux d'argent ne sont pas de simples annonces : elles font partie intégrante de l'activité elle-même. En s'appuyant sur un arrêt de la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) de 2010 et sur un Livre vert de la Commission européenne de 2011, elle estime que la publicité pour les jeux d'argent constitue « une modalité concrète d'organisation et de fonctionnement des jeux ». Autrement dit, promouvoir un casino en ligne, c'est déjà participer à son activité. Si les jeux d'argent échappent aux règles de la directive, leurs publicités aussi.