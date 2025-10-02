Pour mener son enquête, le Tech Transparency Project s’est appuyé sur les données de la bibliothèque publicitaire de Meta, où sont archivées les annonces politiques depuis les ingérences russes dans l’élection américaine de 2016.

En épluchant les comptes des 300 plus gros annonceurs politiques et sociaux, les chercheurs ont identifié 63 acteurs ayant recours à des pratiques trompeuses. Au total, ces comptes ont diffusé un peu plus de 150 000 annonces depuis 2018, pour un budget cumulé d’environ 49 millions de dollars. Rien qu’entre le 3 avril et le 1ᵉʳ juillet 2025, au moins 45 d’entre eux ont encore investi plus de 18 millions de dollars dans des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram.

Dans le détail, il s’avère que ces publicités exploitent une actualité sociale souvent anxiogène et tirent parti de la confusion qui entoure les aides publiques et la Sécurité sociale pour capter l’attention de publics vulnérables, en particulier des personnes âgées. Elles mettent en scène des personnalités connues, comme Donald Trump, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez ou encore Elon Musk, dans des vidéos générées ou retouchées grâce à l’IA. Le message promet des versements exceptionnels de plusieurs milliers de dollars ou des cartes permettant de payer des soins médicaux et des dépenses du quotidien, alors qu’aucun programme officiel de ce type n’existe.

Derrière ces annonces, on trouve grande surprise des réseaux publicitaires organisés, et particulièrement actifs. Sur la période de 90 jours étudiée par le TTP, End the Wokeness a investi plus de 2,3 millions de dollars et s’est hissé au deuxième rang des dépenses publicitaires politiques. Health Benefits for Seniors a consacré 902 890 dollars et figurait au 18ᵉ rang, Senior Health Daily USA 705 366 dollars pour se classer 32ᵉ, I Love My Freedom plus d’un demi-million de dollars au 45ᵉ rang et Relief Eligibility Center 141 368 dollars tout en restant dans le top 1 % des 21 899 annonceurs Meta diffusant des publicités sur les « questions sociales, politiques et électorales ».

Si l’on élargit la période d’observation, les montants grimpent encore : Senior Health Daily USA a déjà dépassé 1,3 million de dollars depuis sa création fin mai 2025, Freedom Asset Advocates a franchi 1,5 million avant d’être désactivé, et un ensemble de six comptes liés à Paradigm Press totalise à lui seul plus de 3,4 millions de dollars.